В ДТП на Камчатке погибла женщина

Вечером 22 сентября на 26 километре трассы Елизово — Паратунка на Камчатке произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, 25-летний водитель Nissan Terrano, не имеющий водительских прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Belta, которой управлял 43-летний мужчина. От удара та потеряла управление и врезалась в Land Cruiser Prado.
В результате аварии погибла 42-летняя женщина, являвшаяся пассажиром Toyota Belta. Она скончалась в реанимации. Еще четыре человека, в том числе 11-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», максимальное наказание по которой может составлять до 12 лет лишения свободы.