Морпехи Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ

В ведомстве уточнили, что расчеты беспилотных летательных аппаратов комплекса Zala морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ.