Четыре человека погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

За минувшую неделю на территории Иркутской области произошло 38 аварий. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 52 человека получили травмы, а четыре погибли. Среди пострадавших 12 оказались детьми.
— В семи случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея права управления, — поделились в ведомстве.
Одними из самых распространенных причин аварий на прошедшей неделе становились неправильно выбранная скорость для движения в определенных условиях, а также нарушения при постановке авто на дороге и порядка проезда. Уже реже автомобилисты нарушал правила проезда «зебры», выезжали на встречку и не соблюдали дистанцию предусмотренную ПДД.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутске и районе произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 27 человек.