Четыре человека погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

Одними из самых распространенных причин аварий на прошедшей неделе становились неправильно выбранная скорость для движения в определенных условиях, а также нарушения при постановке авто на дороге и порядка проезда. Уже реже автомобилисты нарушал правила проезда «зебры», выезжали на встречку и не соблюдали дистанцию предусмотренную ПДД.