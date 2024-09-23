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Четыре человека погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

52 человека получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю на территории Иркутской области произошло 38 аварий. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 52 человека получили травмы, а четыре погибли. Среди пострадавших 12 оказались детьми.

— В семи случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея права управления, — поделились в ведомстве.

Одними из самых распространенных причин аварий на прошедшей неделе становились неправильно выбранная скорость для движения в определенных условиях, а также нарушения при постановке авто на дороге и порядка проезда. Уже реже автомобилисты нарушал правила проезда «зебры», выезжали на встречку и не соблюдали дистанцию предусмотренную ПДД.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутске и районе произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 27 человек.