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В Приморье арестовали экс-зампреда правительства региона

Суд заключил бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко под стражу. Об этом пресс-секретарь краевого суда рассказала агентству РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко Е. А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 21 октября 2024 года. Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщила она.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что соответствующая мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела. Пархоменко обвиняют по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее главу Безенчукского района Самарской области арестовали по подозрению в вымогательстве взяток. Арестованному чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы по пунктам «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки путем вымогательства, через посредника, в крупном размере»).