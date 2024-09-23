В Ozon прокомментировали смертельное ДТП с грузовиком доставки в Челябинске

В сообщении говорится, что сбивший женщину водитель сотрудничал с маркетплейсом с июля 2023 года после экзамена на ПДД и вождение, регулярно проходил проверки здоровья и трезвости, был на хорошем счету у коллег. В ДТП ранее он не попадал.