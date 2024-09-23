В Ozon прокомментировали смертельное ДТП с грузовиком доставки в Челябинске

Ozon окажет поддержку близким пенсионерки, погибшей в ДТП с грузовиком доставки в областном центре. Об этом пишет «Вечерний Челябинск» со ссылкой на представителей компании.
В сообщении говорится, что сбивший женщину водитель сотрудничал с маркетплейсом с июля 2023 года после экзамена на ПДД и вождение, регулярно проходил проверки здоровья и трезвости, был на хорошем счету у коллег. В ДТП ранее он не попадал.
«Мы соболезнуем близким погибшей. В ближайшее время мы выйдем с ними на связь, чтобы лично выразить свои соболезнования и оказать поддержку», — сообщили в компании.
Напомним, смертельная авария произошла днём 22 сентября на улице 250-летия Челябинска. 30-летний водитель грузовика доставки сдавал задним ходом и сбил 71-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.