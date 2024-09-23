Омские студенты создали ботов для покера и построили многомиллионный бизнес

Американское издание Bloomberg опубликовало крупную статью о жителях Омска, которые сумели создать многомиллионный бизнес в сфере искусственного интеллекта, разрабатывая ботов для игры в онлайн-покер. Студенты, сталкиваясь с финансовыми проблемами, вместо игровых фишек использовали сушеные макароны, а выигравшие в играх получали еду в качестве награды. В статье Омск описывается как «ворота сибирской пустыни».
Материал охватывает события начала 2000-х и 2010-х годов, когда студенты только начинали свой путь к успеху. Их настоящие имена остались неизвестными по их желанию, однако автор статьи смог пообщаться с ними в Ереване. По информации Bloomberg, студенты просили своих преподавателей помочь им разобраться в теории вероятностей, а средства для старта бизнеса они запрашивали у родителей. Регулярные ночные тренировки позволили им разработать программное обеспечение, которое позволяло играть в покер без их участия. Судьба студентов изменилась, когда их заметил преподаватель из московской бизнес-школы, который приезжал из Мичигана.
«Он нашел их интровертами, увлеченными программированием, однако не смог запомнить их имена. Тем не менее, он был уверен, что они создали революционную покерную технологию и искали способы её внедрения», — отмечается в статье.
Преподаватель пригласил студентов представить свою разработку на американских конкурсах. После их успешного выступления он начал активно помогать в продвижении бизнеса. В итоге доходы компании BF достигли около десяти миллионов долларов в год.