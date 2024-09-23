Омские студенты создали ботов для покера и построили многомиллионный бизнес

Материал охватывает события начала 2000-х и 2010-х годов, когда студенты только начинали свой путь к успеху. Их настоящие имена остались неизвестными по их желанию, однако автор статьи смог пообщаться с ними в Ереване. По информации Bloomberg, студенты просили своих преподавателей помочь им разобраться в теории вероятностей, а средства для старта бизнеса они запрашивали у родителей. Регулярные ночные тренировки позволили им разработать программное обеспечение, которое позволяло играть в покер без их участия. Судьба студентов изменилась, когда их заметил преподаватель из московской бизнес-школы, который приезжал из Мичигана.