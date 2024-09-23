Родители погибших от отравления в Красноярском крае детей пришли в сознание

Об отравлении семьи с четырьмя детьми в селе Красная Сопка Красноярского края сообщалось 21 сентября. Семья обратилась за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты. В результате резкого ухудшения самочувствия несовершеннолетние брат и сестра скончались. Позже, 22 сентября, умер третий ребенок, а 23-го числа — четвертый. Взрослые находились в тяжелом состоянии.