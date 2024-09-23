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Родители погибших от отравления в Красноярском крае детей пришли в сознание

Родители четверых детей, погибших от отравления после ужина с курицей и пельменями в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом 23 сентября сообщили «Известиям» в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в скором времени они будут допрошены сотрудниками органов следствия.

Накануне в Главном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону и Республике Хакасия рассказали, что причиной отравления семьи в Красноярском крае, которая ела на ужин пельмени и курицу, стало неустановленное токсичное вещество. Там добавили, что для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.

Об отравлении семьи с четырьмя детьми в селе Красная Сопка Красноярского края сообщалось 21 сентября. Семья обратилась за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты. В результате резкого ухудшения самочувствия несовершеннолетние брат и сестра скончались. Позже, 22 сентября, умер третий ребенок, а 23-го числа — четвертый. Взрослые находились в тяжелом состоянии.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

В ГСУ СК России по региону рассказали, что продукты, которыми, предположительно, отравилась семья, были куплены в одном из магазинов села, его владельца допросили, а продукты изъяли. В ведомстве рассказали, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.

По данным источника «Известий», члены семьи могли по ошибке употребить в пищу пестициды, спутав их с приправой.

СК