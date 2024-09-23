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Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание

КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Родители погибших после ужина детей в Красноярском крае пришли в сознание, следователи скоро их допросят, сообщила пресс-служба регионального СК.

Источник: © РИА Новости

«Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному», — сказали журналистам.

Взрослым оказывают медпомощь в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи. Отравившиеся дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества, сообщили ранее в ГСУСК по региону.

Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз.

Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умер и четвертый ребенок — 12-летняя девочка.

СК