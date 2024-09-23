В Нижнем Тагиле снесли многоэтажный дом, обрушившийся при взрыве газа

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по сносу пятиэтажного дома, в котором 1 августа 2024 года рухнули два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси. Напомним, жертвами трагедии стали 11 человек, 6 из которых дети.
«Закончили обрушение здания по улице Сибирская, 81, с завтрашнего дня начинаем вывоз и утилизацию», — написал в своем Telegram-канале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, с собственниками квартир разрушенного дома заключено 62 соглашения для получения выплат и один договор соцнайма.