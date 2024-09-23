В Омске за день произошло три аварии с подростками на мопедах

В Омской области произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием подростков на мопедах всего за один день. Первое происшествие произошло около 10:50 в селе Троицкое, где 39-летняя водитель автомобиля «Киа Рио», поворачивая налево на Яснополянском проспекте у дома 1, столкнулась с мопедом «Альфа», которым управлял 13-летний мальчик. Юноша получил травмы и был госпитализирован. Второе ДТП произошло около 14 часов, когда 26-летний водитель легкового автомобиля в Исилькуле, не уступив дорогу, столкнулся с 15-летним подростком на мопеде. Пострадавший сам обратился в больницу. Третья авария случилась примерно в 21 час в Тюкалинске. 34-летний водитель «Ниссана Санни» не предоставил преимущество на перекрестке и врезался в мопед «Альфа», которым управлял 14-летний юноша. В результате этого происшествия оба подростка, водитель и пассажир, были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, устанавливая все обстоятельства и причины этих инцидентов, сообщает пресс-служба ведомства.