За ночь сбили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что атаке БПЛА подвергся город Губкин. Было повреждено остекление шести квартир в трех многоквартирных домах, пострадавших нет. Курские власти информацию об атаке не комментировали. В регионе с 6 августа продолжаются бои с ВСУ, там введен режим ЧС и режим контртеррористической операции.