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За ночь сбили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 4 БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 4 беспилотника сбили над Курской областью.

Источник: РИА "Новости"

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что атаке БПЛА подвергся город Губкин. Было повреждено остекление шести квартир в трех многоквартирных домах, пострадавших нет. Курские власти информацию об атаке не комментировали. В регионе с 6 августа продолжаются бои с ВСУ, там введен режим ЧС и режим контртеррористической операции.