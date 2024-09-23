В Братске сын убил отца во время распития с ним спиртного

Отец начал его воспитывать, что он не работает, еще привлекается к ответственности, как они будут жить, если оба не работают, начал его оскорблять и наносить ему ладонью подзатыльники по голове, пощечины по лицу, — приводятся в приговоре показания, записанные со слов подсудимого. — От данных действий он сильной физической боли не испытывал, телесных повреждений у него не осталось. Его это только оскорбляло, унижало и, соответственно, злило. Он просил отца успокоиться и перестать его воспитывать, но последний никак не успокаивался и продолжал его оскорблять и наносить то пощечины, то подзатыльники.