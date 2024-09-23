В Братске сын убил отца во время распития с ним спиртного

Трагедия разыгралась в одном из домов Центрального района Братска в марте этого года. Вечером в гости к отцу пришел его сын. Вдвоем мужчины стали распивать алкоголь. Ночью между ними завязался словесный конфликт. Отец стал ругать непутевого сына, что у того нет работы, да к тому же он находится под следствием за нанесение тяжкого вреда здоровью человека.
Отец начал его воспитывать, что он не работает, еще привлекается к ответственности, как они будут жить, если оба не работают, начал его оскорблять и наносить ему ладонью подзатыльники по голове, пощечины по лицу, — приводятся в приговоре показания, записанные со слов подсудимого. — От данных действий он сильной физической боли не испытывал, телесных повреждений у него не осталось. Его это только оскорбляло, унижало и, соответственно, злило. Он просил отца успокоиться и перестать его воспитывать, но последний никак не успокаивался и продолжал его оскорблять и наносить то пощечины, то подзатыльники.
Около часа сын терпел методы воспитания отца. Но в конце концов не выдержал и схватил лежащий на столе нож. Им он нанес близкому родственнику два удара. Испугавшись последствий, мужчина вытащил еще живого отца на лестничную клетку и стал стучаться в двери соседей, чтобы те вызвали скорую помощь. Но травмы, нанесенные отцу, оказались слишком серьезными — к приезду медиков он скончался.
Убийцу задержали сразу же. Вместе с бригадой скорой помощи на место происшествия прибыли полицейские.
Суд признал сына виновным в убийстве своего отца. И назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. К приговору за убийство суд частично присоединил наказание и за причинение тяжкого вреда здоровью человека. По этой статье осужденный находился под следствием на момент ссоры с отцом.