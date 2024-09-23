В Челябинской области водитель ВАЗа погиб, врезавшись в фуру

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 22 сентября в Пластовском районе. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
Машины столкнулись на 68 километре дороги «Южноуральск — Магнитогорск». По данным ведомства, автомобиль ВАЗ-2105 оказался на полосе встречного движения, где ехал грузовик МАЗ. При этом обстоятельства, при которых легковушка выехала на соседнюю полосу, пока не установлены.
Известно, что в аварии пострадал 37-летний водитель МАЗа. Он получил травмы. А вот второму участнику ДТП повезло меньше — 24-летний водитель ВАЗ-2105 скончался на месте ЧП от полученных повреждений.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они выясняют обстоятельства трагедии.