В Челябинской области водитель ВАЗа погиб, врезавшись в фуру

Машины столкнулись на 68 километре дороги «Южноуральск — Магнитогорск». По данным ведомства, автомобиль ВАЗ-2105 оказался на полосе встречного движения, где ехал грузовик МАЗ. При этом обстоятельства, при которых легковушка выехала на соседнюю полосу, пока не установлены.