В магазине, где отравившаяся семья купила пельмени, нашли нарушения

«По результатам анализа ФГИС “Меркурий” можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость», — добавили в ведомстве.