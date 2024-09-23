В магазине, где отравившаяся семья купила пельмени, нашли нарушения

Напомним, что накануне в поселке Красная сопка произошла трагедия. Семья приобрела полуфабрикаты, после которых всем стало плохо. К сегодняшнему дню погибли 4 детей, взрослые пришли в себя и находятся в стабильном состоянии.
Экспертиза показала, что детей убило неизвестный токсин. Сейчас рассматриваются разные версии произошедшего. Например, ребенок мог готовить ужин и добавить в него химикат.
Магазин «Олимп», в котором семья приобрела злополучные пельмени, тоже проверили. Там обнаружили нарушения требований: мясо поставляли без ветеринарных документов.
«По результатам анализа ФГИС “Меркурий” можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость», — добавили в ведомстве.