В Новосибирске дело директора турфирмы «Лайф-тревел» дошло до суда

По версии следствия, весной и летом текущего года директор коммерческой организации предлагала горожанам бронирование туров в иностранные государства и получала от них денежные средства. При этом предусмотренные договором услуги она не оказала, добровольно возвращать деньги отказалась и распорядилась ими по своему усмотрению.