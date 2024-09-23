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В Новосибирске дело директора турфирмы «Лайф-тревел» дошло до суда

Анастасию Прохоренкову обвиняют в мошенничестве с деньгами клиентов.

Руководитель новосибирской туристической фирмы «Лайф-тревел» Анастасия Прохоренкова предстанет перед судом за мошенничество в отношении своих клиентов. Об этом в понедельник, 23 сентября сообщают пресс-службы прокуратуры и Следкома региона.

По версии следствия, весной и летом текущего года директор коммерческой организации предлагала горожанам бронирование туров в иностранные государства и получала от них денежные средства. При этом предусмотренные договором услуги она не оказала, добровольно возвращать деньги отказалась и распорядилась ими по своему усмотрению.

В результате, от противоправных действий директора турфирмы пострадали четыре человека, а сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила около 3 миллионов рублей..

В отношении Прохоренковой возбуждено уголовному делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. С 16 августа 2024 года по решению Заельцовского районного суда она находится под домашним арестом.

«Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре региона.