Три новосибирца убили знакомого и скинули труп в канал

В Новосибирской области будут судить троих жителей села Баган за убийство собутыльника (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 23 сентября.
По версии следствия, в начале октября 2023 года сибиряки выпивали на приусадебном участке дома по адресу Маслозаводская, 5. В какой-то момент между погибшим и обвиняемыми начался конфликт, который перерос в жестокую расправу над собутыльником.
Ему нанесли не менее 18 ударов руками и ногами. А когда мужчина перестал подавать признаки жизни, приятели сбросили его тело в водосточный канал лицом вниз.
— Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд. Санкцией ч. 2 ст. 105 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы, — рассказали в прокуратуре.