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В Ростове женщина сбила ребенка и скрылась с места ДТП

В Ростове-на-Дону на улице Мичуринской под колесами автомобиля едва не погиб ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону женщина сбила ребенка и скрылась с места ДТП. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Авария произошла 22 сентября на улице Мичуринской.

По предварительной информации ведомства, женщина не успела вовремя затормозить и сбила 10-летнюю девочку. Известно, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— После наезда водитель неустановленного автомобиля (женщина), вышла из автомобиля, спросила о самочувствии девочки и покинула место ДТП, — говорится в сообщении ведомства.

С травмами девочку доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя.