В Ростове женщина сбила ребенка и скрылась с места ДТП

В Ростове-на-Дону женщина сбила ребенка и скрылась с места ДТП. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Авария произошла 22 сентября на улице Мичуринской.
По предварительной информации ведомства, женщина не успела вовремя затормозить и сбила 10-летнюю девочку. Известно, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— После наезда водитель неустановленного автомобиля (женщина), вышла из автомобиля, спросила о самочувствии девочки и покинула место ДТП, — говорится в сообщении ведомства.
С травмами девочку доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя.