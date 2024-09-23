Следователь из Свердловской области погиб на СВО

«Все те, кто знал Антона Олеговича, запомнят его добрую улыбку, юмор, умение пошутить над самим собой. Он удивлял своей начитанностью, желанием приобщить друзей к изучению истории нашей великой страны. Антон Олегович был настоящим патриотом своей страны, а также примером мужества и решительности», — говорится в некрологе.