Следователь из Свердловской области погиб на СВО

О смерти героя сообщил глава Березовского Евгений Писцов. Он рассказал, что Антон Григорьев окончил гимназию № 5, затем РГППУ по направлению «Юриспруденция». После окончания вуза отслужил в армии, а затем устроился следователем в прокуратуру. Одновременно учился в УрФУ на философском факультете.
В апреле 2024 года Антон добровольцем отправился на СВО. Свое последнее сообщение он отправил матери 12 мая. «У меня все хорошо, уехал на боевое крещение, жив-здоров. Как смогу — позвоню», — написал Антон.
«Все те, кто знал Антона Олеговича, запомнят его добрую улыбку, юмор, умение пошутить над самим собой. Он удивлял своей начитанностью, желанием приобщить друзей к изучению истории нашей великой страны. Антон Олегович был настоящим патриотом своей страны, а также примером мужества и решительности», — говорится в некрологе.