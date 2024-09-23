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Следователь из Свердловской области погиб на СВО

Сегодня в Березовском Свердловской области простятся с 34-летним следователем прокуратуры Антоном Григорьевым. Он погиб на СВО на территории города Авдеевка в ДНР.

О смерти героя сообщил глава Березовского Евгений Писцов. Он рассказал, что Антон Григорьев окончил гимназию № 5, затем РГППУ по направлению «Юриспруденция». После окончания вуза отслужил в армии, а затем устроился следователем в прокуратуру. Одновременно учился в УрФУ на философском факультете.

В апреле 2024 года Антон добровольцем отправился на СВО. Свое последнее сообщение он отправил матери 12 мая. «У меня все хорошо, уехал на боевое крещение, жив-здоров. Как смогу — позвоню», — написал Антон.

«Все те, кто знал Антона Олеговича, запомнят его добрую улыбку, юмор, умение пошутить над самим собой. Он удивлял своей начитанностью, желанием приобщить друзей к изучению истории нашей великой страны. Антон Олегович был настоящим патриотом своей страны, а также примером мужества и решительности», — говорится в некрологе.