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В массовом ДТП на трассе в Новосибирской области погиб водитель BMW X5

Пассажир кроссовера в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Источник: ГАИ НСО

Утром в понедельник, 23 сентября в Барабинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 6:20 на федеральной трассе Р-254 «Иртиш». 36-летний водитель BMW X5 двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска и, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Man.

После этого с фурой также столкнулись ещё две машины: Kia Rio и Kia Ceed, которые двигались в попутном с BMW направлении.

В результате массовой аварии водитель немецкого кроссовера от полученных травм скончался на месте. Его 46-летний пассажир получил в тяжёлом состоянии был доставлен в Барабинскую районную больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.