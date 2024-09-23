В массовом ДТП на трассе в Новосибирской области погиб водитель BMW X5

По данным ведомства, инцидент произошёл около 6:20 на федеральной трассе Р-254 «Иртиш». 36-летний водитель BMW X5 двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска и, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Man.