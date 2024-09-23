Житель Приморья получил 8,5 года колонии за убийство из-за громкой музыки

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Житель Приморья осужден на 8,5 года лишения свободы за то, что убил из самодельного автомата незнакомого мужчину, дома у которого ночью громко играла музыка, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края в Telegram-канале.
По материалам дела, 37-летний подсудимый на берегу озера в Уссурийске нашел автомат, изготовленный самодельным способом из охолощенного автомата АК-103 СХ. В магазине были не менее 14 патронов. Он хранил оружие у себя дома в течение года.
«В августе 2023 года около 3 часов ночи в состоянии алкогольного опьянения, имея при себе автомат, подсудимый направлялся к себе домой. Во дворе одного из домов он услышал громко играющую музыку, поднялся на 2 этаж, постучал в квартиру, дверь открыл ранее ему не знакомый мужчина. Он попросил сделать музыку тише, между ними возник словесный конфликт, сопровождавшийся нецензурной бранью. Подсудимый достал находившееся при нем оружие и осуществил предупредительный выстрел. Когда оппонент двинулся на него, подсудимый произвел еще три выстрела», — говорится в сообщении.
Потерпевший получил ранения в живот, грудную клетку, голову и умер. Подсудимый разобрал автомат и спрятал его в кустах, а также выбросил свою одежду в мусорный контейнер. Оружие позже нашел дворник, который сообщил о находке в полицию.
В судебном заседании подсудимый признал вину.
«Уссурийский районный суд… назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.