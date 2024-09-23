Житель Приморья получил 8,5 года колонии за убийство из-за громкой музыки

«В августе 2023 года около 3 часов ночи в состоянии алкогольного опьянения, имея при себе автомат, подсудимый направлялся к себе домой. Во дворе одного из домов он услышал громко играющую музыку, поднялся на 2 этаж, постучал в квартиру, дверь открыл ранее ему не знакомый мужчина. Он попросил сделать музыку тише, между ними возник словесный конфликт, сопровождавшийся нецензурной бранью. Подсудимый достал находившееся при нем оружие и осуществил предупредительный выстрел. Когда оппонент двинулся на него, подсудимый произвел еще три выстрела», — говорится в сообщении.