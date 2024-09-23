В Башкирии мужчина открыл огонь по окнам жилого дома

В июне 2024 года мужчина на почве возникших личных неприязненных отношений, с целью вызвать чувство страха у семьи потерпевших и нарушая спокойствие граждан, выражаясь нецензурной бранью, выстрелил из охотничьего ружья в воздух, а затем дважды в окна жилого дома потерпевших. После он скрылся с места происшествия.
В результате разбились стеклопакеты окон. Потерпевшему был причинен ущерб на сумму 8 300 рублей.
В судебном заседании подсудимый признал вину и согласился с предъявленным обвинением. Он просил суд учесть, что он таким образом защищал свою семью, поскольку в этот же день его избили на кладбище и угрожали его семье родственники потерпевшего.
Подсудимый принес извинения потерпевшему и возместил материальный и моральный вред.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.