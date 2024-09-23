Отец умерших в Красноярском крае детей дал первые показания

Мужчина и его супруга пришли в сознание, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Напомним, вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края многодетная семья отравилась после ужина с курицей и пельменями, приобретенных в сельском магазине.
Вчера вечером было известно о троих умерших детях, сегодня утром правоохранители сообщили о четвертом скончавшемся ребенке.
В качестве основной причины трагедии следователи рассматривают употребление в пищу продуктов с неизвестным посторонним веществом.
Управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело. Дело взял на контроль Центральный аппарат Следственного комитета.