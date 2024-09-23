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Отец умерших в Красноярском крае детей дал первые показания

Отец детей, умерших в Красноярском крае после отравления неизвестным токсическим веществом, единственный из всей семьи принял лекарство после ухудшения самочувствия. Это следует из его первоначальных показаний, заявили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина и его супруга пришли в сознание, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края многодетная семья отравилась после ужина с курицей и пельменями, приобретенных в сельском магазине.

Вчера вечером было известно о троих умерших детях, сегодня утром правоохранители сообщили о четвертом скончавшемся ребенке.

В качестве основной причины трагедии следователи рассматривают употребление в пищу продуктов с неизвестным посторонним веществом.

Управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело. Дело взял на контроль Центральный аппарат Следственного комитета.

СК