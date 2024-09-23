Жителей Пермского края осудили за кражу из нефтепровода

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным следствия, прикамцы обнаружили ранее оборудованную незаконную врезку возле села Курашим Пермского района. Для вывоза нефти они планировали использовать грузовую технику. Группировка хотела похитить около сорока тонн нефти, общей стоимостью в миллион рублей.
Правоохранители поймали воров «с поличным» при попытке сбежать с места преступления. Так же у прикамецев забрали спецтехнику, рации, униформу. А нефть вернули владельцу.
«По решению суда пятеро фигурантов приговорены к лишению свободы сроком 2,5 года условно. Также они заплатят крупные штрафы» — добавили в ведомстве.