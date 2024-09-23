Ночью в Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА

Ночью 23 сентября в Воронежской области объявили режим опасности налета беспилотников. Об угрозе БПЛА сообщил в 1.44 Губернатор Александр Гусев. Она продлилась несколько часов. Тревогу сняли в 4.24.
Ни о каких ЧП в связи с этим не сообщается.
Режим продлился несколько часов.
Ночью 23 сентября в Воронежской области объявили режим опасности налета беспилотников. Об угрозе БПЛА сообщил в 1.44 Губернатор Александр Гусев. Она продлилась несколько часов. Тревогу сняли в 4.24.
Ни о каких ЧП в связи с этим не сообщается.