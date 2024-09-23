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Ночью в Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА

Режим продлился несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 23 сентября в Воронежской области объявили режим опасности налета беспилотников. Об угрозе БПЛА сообщил в 1.44 Губернатор Александр Гусев. Она продлилась несколько часов. Тревогу сняли в 4.24.

Ни о каких ЧП в связи с этим не сообщается.