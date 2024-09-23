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Взрослые во время праздника не уследили за двухлетним ребенком, и тот выпал из окна в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ситуации разбираются правоохранители.

Источник: НИА Красноярск

В одной из квартир многоэтажки на ул. Юности в Красноярске развернулось празднование: накрытый стол, в гости пришли родственники. Рядом со взрослыми бегал двухлетний малыш. Родители за ним следили, уверили те полицейских.

Однако в какой-то момент мальчик ушел в другую комнату, залез на подоконник, открыл окно и выпал с высоты четвертого этажа.

В это же время в соседний дом на вызов приехала скорая. Медики оказали ребенку первую помощь и увезли в больницу. Его госпитализировали.

Отметим, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Со слов соседей, в регулярных «гулянках» родители малыша не замечены.

Полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в краевом МВД.

несчастный случай