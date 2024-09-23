Пассажир сорвался с палубы, делая селфи на пароме в Хабаровском крае

24-летний молодой человек, путешествуя на пароме из Холмска в порт Ванино, решил сделать впечатляющие снимки на фоне морских пейзажей, которые затем можно было бы выложить в соцсети. Но ситуация обернулась неожиданно: увлечённый фотографированием, он потерял равновесие и упал за борт с верхней палубы правого борта судна.