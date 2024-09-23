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Пассажир сорвался с палубы, делая селфи на пароме в Хабаровском крае

Молодой человек упал в море, пытаясь сделать удачный снимок.

Источник: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

В Хабаровском крае суббота 21 сентября для одного из пассажиров дизельэлектрохода «Сахалин-8» стала по-настоящему незабываемой, — по сообщению пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

24-летний молодой человек, путешествуя на пароме из Холмска в порт Ванино, решил сделать впечатляющие снимки на фоне морских пейзажей, которые затем можно было бы выложить в соцсети. Но ситуация обернулась неожиданно: увлечённый фотографированием, он потерял равновесие и упал за борт с верхней палубы правого борта судна.

Тревога была поднята мгновенно — один из членов экипажа заметил падение и немедленно активировал сигнал тревоги. Спасательный круг оказался в воде спустя секунды. Однако спасательная операция заняла около получаса, прежде чем молодого человека вытащили из холодных вод. Несмотря на переохлаждение и пережитый шок, пассажир отделался лёгким испугом и получил, вероятно, одни из самых драматичных фотографий в своей жизни.

Транспортная полиция напоминает: путешествия по морю требуют не только восхищения природой, но и соблюдения элементарных правил безопасности. За свои действия пассажиры несут полную ответственность, включая возможные штрафы за создание угрозы жизни или имуществу других людей.