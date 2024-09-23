В Уфе осудят участников массовой драки, напавших с топором в торговом центре

В столице Башкирии перед судом предстанут трое мужчин, которые устроили массовую драку. Они стали фигурантами дела о покушении на убийство, хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
В сентябре прошлого года на территории торгово-распределительного центра двое мужчин повздорили. Тот же день соперники вместе со своими друзьями встретили, и конфликт перерос в драку с использованием огнестрельного оружия, биты, палки и камней. Один из злоумышленников ударил оппонента топором по голове, причинив тяжелую травму. Все участники драки получили различные повреждения.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, своей вины фигуранты не признали и готовятся предстать перед судом.