В Уфе осудят участников массовой драки, напавших с топором в торговом центре

В сентябре прошлого года на территории торгово-распределительного центра двое мужчин повздорили. Тот же день соперники вместе со своими друзьями встретили, и конфликт перерос в драку с использованием огнестрельного оружия, биты, палки и камней. Один из злоумышленников ударил оппонента топором по голове, причинив тяжелую травму. Все участники драки получили различные повреждения.