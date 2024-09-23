В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

Со слов пострадавшей, которые приводятся в сообщении, они с мужем проснулись от запаха дыма, вышли на улицу и увидели, что горит мансарда. Женщина побежала к соседям за помощью, а её муж попытался спасти сына, который находился на мансардном этаже. Оба мужчины погибли в огне.