В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Двое мужчин погибли, одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале.
По информации приморского главка МЧС, в ночь на понедельник загорелся частный дом в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа.
«В результате трагедии погибли двое мужчин. Их тела были найдены пожарными во время тушения огня. Также из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина», — говорится в сообщении.
Со слов пострадавшей, которые приводятся в сообщении, они с мужем проснулись от запаха дыма, вышли на улицу и увидели, что горит мансарда. Женщина побежала к соседям за помощью, а её муж попытался спасти сына, который находился на мансардном этаже. Оба мужчины погибли в огне.
Отмечается, что предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Дознаватели МЧС России проводят по факту пожара проверку.