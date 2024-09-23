Что известно об отравлении семьи в Красноярском крае

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.
- Утром 21 сентября к медикам обратилась семья из села Красная Сопка Назаровского района в Красноярском крае.
- Все они — двое взрослых и четверо детей — пожаловались на пищевое отравление.
- Врачи оценивали их состояние как стабильно тяжелое, пострадавших поместили в реанимацию.
- Несмотря на усилия медиков, в результате сильного отравления умерли все четверо детей — 6, 11, 12 и 13 лет.
Состояние пострадавших
- Родители погибших находятся в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича.
- Спустя два дня они оба пришли в себя.
- Мать погибших детей находится на девятом месяце беременности. Врачи утверждают, что плоду ничего не угрожает.
Расследование причин происшествия
- Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).
- По данным следствия, 20 сентября женщина приготовила на ужин курицу и пельмени, которые купила в местном магазине «Олимп».
- После семья легла спать, а утром, около 11 часов, родители детей обратились за помощью к медикам.
- Экспертиза показала, что причиной отравления стало токсичное вещество. Потребуются дополнительные исследования, чтобы точно установить его происхождение.
- В доме семьи обнаружили пестициды, антибиотики для скота, все они были изъяты. Также обнаружено неизвестное вещество светлого цвета в пакетах без маркировки.
- Специалисты изъяли также таблетки для посудомоечной машины, содержимое со всех тарелок, которые были в доме, и остатки бульона, в котором варились пельмени. Все это отправят на экспертизу.
- Следователи допросили хозяина магазина и продавца, фельдшера участковой больницы, и родственников пострадавших. Выживших также ждет допрос.
- В магазине изъяли записи с камер наблюдения, а также все полуфабрикаты и курицу. Проводятся судебные экспертизы.
- Основной объем продукции магазина, как сообщили в Россельхознадзоре, поступал без ветеринарных сопроводительных документов.
- Магазин, по словам замглавы сельсовета Красной сопки, продолжает работу.
- По данным прокуратуры региона, семья могла отравиться продукцией собственного хозяйства.
- Как сообщили в СК, дети сами сварили еду, которой отравилась семья.
- По словам отца погибших, он единственным принял лекарство, когда ему стало плохо.