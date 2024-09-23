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Что известно об отравлении семьи в Красноярском крае

23 сентября стало известно, что число жертв отравления неизвестным веществом в Красноярском крае увеличилось до четырех. Все погибшие — дети.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

  • Утром 21 сентября к медикам обратилась семья из села Красная Сопка Назаровского района в Красноярском крае.
  • Все они — двое взрослых и четверо детей — пожаловались на пищевое отравление.
  • Врачи оценивали их состояние как стабильно тяжелое, пострадавших поместили в реанимацию.
  • Несмотря на усилия медиков, в результате сильного отравления умерли все четверо детей — 6, 11, 12 и 13 лет.

Состояние пострадавших

  • Родители погибших находятся в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича.
  • Спустя два дня они оба пришли в себя.
  • Мать погибших детей находится на девятом месяце беременности. Врачи утверждают, что плоду ничего не угрожает.

Расследование причин происшествия

  • Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).
  • По данным следствия, 20 сентября женщина приготовила на ужин курицу и пельмени, которые купила в местном магазине «Олимп».
  • После семья легла спать, а утром, около 11 часов, родители детей обратились за помощью к медикам.
  • Экспертиза показала, что причиной отравления стало токсичное вещество. Потребуются дополнительные исследования, чтобы точно установить его происхождение.
  • В доме семьи обнаружили пестициды, антибиотики для скота, все они были изъяты. Также обнаружено неизвестное вещество светлого цвета в пакетах без маркировки.
  • Специалисты изъяли также таблетки для посудомоечной машины, содержимое со всех тарелок, которые были в доме, и остатки бульона, в котором варились пельмени. Все это отправят на экспертизу.
  • Следователи допросили хозяина магазина и продавца, фельдшера участковой больницы, и родственников пострадавших. Выживших также ждет допрос.
  • В магазине изъяли записи с камер наблюдения, а также все полуфабрикаты и курицу. Проводятся судебные экспертизы.
  • Основной объем продукции магазина, как сообщили в Россельхознадзоре, поступал без ветеринарных сопроводительных документов.
  • Магазин, по словам замглавы сельсовета Красной сопки, продолжает работу.
  • По данным прокуратуры региона, семья могла отравиться продукцией собственного хозяйства.
  • Как сообщили в СК, дети сами сварили еду, которой отравилась семья.
  • По словам отца погибших, он единственным принял лекарство, когда ему стало плохо.

расследование