Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нагайбакском районе ведут поиски пенсионерки, пропавшей пять дней назад

К мероприятиям привлекли спасателей, которые обследовали водоемы муниципалитета.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

К мероприятиям привлекли спасателей, которые обследовали водоемы муниципалитета. Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Пожилая жительница Нагайбакского района пропала еще 18 сентября. Как известно, 74-летняя женщина ушла в неизвестном направлении и ее местонахождение не установлено. Поисками занимаются полицейские, а также родственники, местные жители, волонтеры, представители МЧС и лесоохраны.

Накануне сотрудники Локомотивного отряда областной ПСС проверяли водоемы, находящиеся в поисковой зоне. Например, был обследован пруд и плотина около поселке Кужебаевский. Акваторию проверяли на лодке с помощью кошек. Кроме того, изучили всю береговую линию.

В областной ПСС уточнили, что в настоящее время найти женщину пока не удалось. Экстренные службы продолжают поиски. Планируется еще раз осмотреть водоемы, но уже с помощью водолазов.

МЧС