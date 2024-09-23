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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Фершампенуазом

Южноуральца не были пристегнуты ремнями безопасности.

Источник: ГИБДД по Челябинской области

Смертельное ДТП произошло в Нагайбакском районе Челябинской области ранним утром 23 сентября. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, на 5 км автодороги Фершампенуаз — Кассельский 48-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением на изгибе дороге влево, выехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии находившийся за рулем мужчина скончался от полученных травм, два пассажира легковушки — 54 и 36 лет, получили разные травмы.

Инспекторы ГАИ установили, что погибший и его попутчики не были пристегнуты ремнями безопасности. Все обстоятельства трагедии установят специалисты.