Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Фершампенуазом

Смертельное ДТП произошло в Нагайбакском районе Челябинской области ранним утром 23 сентября. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, на 5 км автодороги Фершампенуаз — Кассельский 48-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением на изгибе дороге влево, выехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии находившийся за рулем мужчина скончался от полученных травм, два пассажира легковушки — 54 и 36 лет, получили разные травмы.
Инспекторы ГАИ установили, что погибший и его попутчики не были пристегнуты ремнями безопасности. Все обстоятельства трагедии установят специалисты.