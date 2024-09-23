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Фура загорелась в районе Гайдашовки в Красноярске

В Советском районе Красноярска на парковке в проезде Связистов, 31 полыхает грузовой автомобиль.

Столб черного дыма виден издалека.

Как рассказали в ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:13, спустя 46 минут его локализовали на площади 15 квадратных метров.

В настоящее время на месте работает 2 пожарных машины и 8 огнеборцев.

пожары