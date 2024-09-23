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В Крыму украинский шпион получил приговор

Сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу доказали причастность гражданина Украины к передаче информации о применении зенитно-ракетных подразделений ВС РФ на СВО в Запорожской области.

19 сентября в Верховном суде Крыма Запорожским областным судом он признан виновным по статье «Шпионаж» в виде передачи врагу информации, которая может быть использована против российских военных, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Центральному военному округу.

Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма утвердила обвинение в отношении гражданина Украины, который занимался шпионажем.

«МК в Крыму» также писал, что суд в Севастополе заочно вынес приговор мужчине, который участвовал в боевых действиях против ВС РФ. Он осуждён на 16 лет в колонии.