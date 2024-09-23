В Крыму украинский шпион получил приговор

19 сентября в Верховном суде Крыма Запорожским областным судом он признан виновным по статье «Шпионаж» в виде передачи врагу информации, которая может быть использована против российских военных, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Центральному военному округу.
Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма утвердила обвинение в отношении гражданина Украины, который занимался шпионажем.
«МК в Крыму» также писал, что суд в Севастополе заочно вынес приговор мужчине, который участвовал в боевых действиях против ВС РФ. Он осуждён на 16 лет в колонии.