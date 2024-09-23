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В Башкирии задержали пьяного водителя мотоблока, который катал племянницу

В Ермекеевском районе задержан нетрезвый водитель мотоблока, который перевозил малолетнего ребенка. Об этом сообщает глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

Источник: ГАИ РБ

В селе Старошахово на улице Центральной остановили для проверки водителя мотоблока, который перевозил малыша в прицепе. В ходе разговора мужчина не мог внятно объяснить, чей это ребенок. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение отвезти вначале ребенка домой, а затем составить административные материалы в отношении местного жителя.

Ребенок оказался его брата, который находится в Уфе. Мужчина решил покатать племянницу по пути в магазин.

Передав девочку родственникам, госавтоинспекторы освидетельствовали мужчину. Результат показал наличие 1.017 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него составлены административные материалы. Мотоблок помещен на штрафстоянку.