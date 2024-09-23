В Башкирии задержали пьяного водителя мотоблока, который катал племянницу

В селе Старошахово на улице Центральной остановили для проверки водителя мотоблока, который перевозил малыша в прицепе. В ходе разговора мужчина не мог внятно объяснить, чей это ребенок. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение отвезти вначале ребенка домой, а затем составить административные материалы в отношении местного жителя.