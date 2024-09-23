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Следователи начали допрашивать мать погибших от отравления детей

Сотрудники Следственного комитета начали допрос матери четырех погибших от отравления неизвестным токсическим веществом детей. Об этом ТАСС рассказали в управлении ведомства по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следователи начали допрос матери детей. Она дает показания», — сообщили в управлении.

Женщину допрашивают в больнице.

Согласно первоначальным показаниям ее супруга, он единственный из всей семьи принял лекарство после ухудшения самочувствия.

Напомним, вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края многодетная семья отравилась после ужина с курицей и пельменями, приобретенных в сельском магазине.

В результате скончались четыре ребенка.

По версии следствия, основной причиной трагедии является употребление в пищу продуктов с неизвестным токсическим веществом.

Правоохранители возбудили уголовное дело, расследование взял на контроль Центральный аппарат СК РФ.

СК