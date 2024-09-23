Следователи начали допрашивать мать погибших от отравления детей

«Следователи начали допрос матери детей. Она дает показания», — сообщили в управлении.
Женщину допрашивают в больнице.
Согласно первоначальным показаниям ее супруга, он единственный из всей семьи принял лекарство после ухудшения самочувствия.
Напомним, вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края многодетная семья отравилась после ужина с курицей и пельменями, приобретенных в сельском магазине.
В результате скончались четыре ребенка.
По версии следствия, основной причиной трагедии является употребление в пищу продуктов с неизвестным токсическим веществом.
Правоохранители возбудили уголовное дело, расследование взял на контроль Центральный аппарат СК РФ.