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В Омске ищут 65-летнего мужчину со шрамом на левом глазу

Омич вышел из больницы и пропал.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ищут 65-летнего Готфрида Кибе. Мужчина 13 сентября вышел из больницы на улице Тварковского, 8 и пропал.

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, седые волосы и теменная залысина.

Особые приметы: шрам около 7 см на левом глазу, тату с надписью «Лорд» на фалангах пальцев левой руки.

Был одет в темную куртку, темные спортивные штаны и черные носки (без обуви).

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).