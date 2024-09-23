В Омске ищут 65-летнего мужчину со шрамом на левом глазу

В Омске ищут 65-летнего Готфрида Кибе. Мужчина 13 сентября вышел из больницы на улице Тварковского, 8 и пропал.
Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, седые волосы и теменная залысина.
Особые приметы: шрам около 7 см на левом глазу, тату с надписью «Лорд» на фалангах пальцев левой руки.
Был одет в темную куртку, темные спортивные штаны и черные носки (без обуви).
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).