Челябинец избил подростка, который спрятался от дождя в подъезде

В Челябинске мужчина напал на 14-летнего мальчика в подъезде своего дома на улице Свободы, за то, что подросток с друзьями пережидал там дождь. Школьник получил травму головы, сообщает 74.ru, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
Подробности происшествия изданию рассказала родственница пострадавшего подростка. По ее словам, все случилось в четверг, 19 сентября. Мальчик и его друзья были неподалеку от своей музыкальной школы. Начался дождь, ребята решили переждать его в подъезде дома по улице Свободы, 92б. В нем, как утверждает женщина, живет один из друзей школьника. Напавший на него мужчина вышел из какой-то квартиры, начал оскорблять компанию. А когда ему показалось, что они дерзят в ответ, ударил подростка так, что тот отлетел к стене, получив травму головы.
Чтобы определить степень вреда, причиненного здоровью, мальчику выдали направление на прохождение мед обследования. В полиции происшествие зарегистрировали.