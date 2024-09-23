Челябинец избил подростка, который спрятался от дождя в подъезде

Подробности происшествия изданию рассказала родственница пострадавшего подростка. По ее словам, все случилось в четверг, 19 сентября. Мальчик и его друзья были неподалеку от своей музыкальной школы. Начался дождь, ребята решили переждать его в подъезде дома по улице Свободы, 92б. В нем, как утверждает женщина, живет один из друзей школьника. Напавший на него мужчина вышел из какой-то квартиры, начал оскорблять компанию. А когда ему показалось, что они дерзят в ответ, ударил подростка так, что тот отлетел к стене, получив травму головы.