В Перми двое взрослых и подросток госпитализированы после жёсткого ДТП

Речь идёт об аварии, о которой стало известно вечером 22 сентября. В пермских телеграм-каналах было опубликовано сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе Перми столкнулись несколько автомобилей. Автор публикации отмечал, что на место происшествия прибыли бригады скорой помощи.