В Перми двое взрослых и подросток госпитализированы после жёсткого ДТП

Авария с легковыми автомобилями в Перми привела к госпитализации двоих взрослых и подростка, сообщили perm.aif.ru в краевом ГУ МВД.
Речь идёт об аварии, о которой стало известно вечером 22 сентября. В пермских телеграм-каналах было опубликовано сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе Перми столкнулись несколько автомобилей. Автор публикации отмечал, что на место происшествия прибыли бригады скорой помощи.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МВД Пермского края. В полиции подтвердили факт ДТП и рассказали подробности аварии, в которой пострадали несколько человек.
Как сообщают правоохранители, происшествие случилось около 19:00 вечером 22 сентября. Автомобиль «Шевроле Нива» двигался в сторону улицы Фрунзе. Оказавшись на нерегулируемом перекрёстке, водитель не уступил дорогу автомобилю «Вольво».
«В результате ДТП пострадали водитель “Шевроле” и двое пассажиров “Вольво”. Все трое с различными травами госпитализированы», — рассказали perm.aif.ru в ГУ МВД региона.
В управлении ГАИ Пермского края perm.aif.ru также сообщили, что один из пострадавших пассажиров оказался 2011 года рождения. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.