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Мать погибших от отравления детей под Красноярском смогла сохранить беременность

Врачам удалось сохранить беременность матери, которая отравилась после ужина с пельменями и курицей в Красноярском крае.

В Красноярске врачам удалось сохранить беременность 32-летней матери, которая отравилась после ужина с пельменями. Эту информацию подтвердили в региональном Следственном комитете.

Ранее стало известно, что родители погибших детей пришли в сознание. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, близкое к удовлетворительному.

Напомним, что 20 сентября после ужина пельменями и курицей на развес, купленными в магазине, отравилась целая семья из села Красная Сопка. Уже 21 сентября родители и четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет оказались в больнице. В тот же день умерли двое малышей, а 22 сентября — третий.

Утром 23 сентября стало известно, что не удалось спасти и четвертого ребенка. Мать погибших детей беременна пятым: он должен вот-вот появиться на свет.

Региональный Следственный комитет завел уголовное дело о сбыте продукции, повлекшей смерть потребителей. Виновным грозит до 10 лет колонии.

В доме семьи нашли антибиотики для животных и пестициды, которые изъяли на исследование: эксперты еще проверяют, имеют ли они отношение к трагедии. Расследование продолжается.