Мать погибших от отравления детей под Красноярском смогла сохранить беременность

Напомним, что 20 сентября после ужина пельменями и курицей на развес, купленными в магазине, отравилась целая семья из села Красная Сопка. Уже 21 сентября родители и четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет оказались в больнице. В тот же день умерли двое малышей, а 22 сентября — третий.