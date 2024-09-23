Мать погибших от отравления детей под Красноярском смогла сохранить беременность

В Красноярске врачам удалось сохранить беременность 32-летней матери, которая отравилась после ужина с пельменями. Эту информацию подтвердили в региональном Следственном комитете.
Ранее стало известно, что родители погибших детей пришли в сознание. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, близкое к удовлетворительному.
Напомним, что 20 сентября после ужина пельменями и курицей на развес, купленными в магазине, отравилась целая семья из села Красная Сопка. Уже 21 сентября родители и четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет оказались в больнице. В тот же день умерли двое малышей, а 22 сентября — третий.
Утром 23 сентября стало известно, что не удалось спасти и четвертого ребенка. Мать погибших детей беременна пятым: он должен вот-вот появиться на свет.
Региональный Следственный комитет завел уголовное дело о сбыте продукции, повлекшей смерть потребителей. Виновным грозит до 10 лет колонии.
В доме семьи нашли антибиотики для животных и пестициды, которые изъяли на исследование: эксперты еще проверяют, имеют ли они отношение к трагедии. Расследование продолжается.