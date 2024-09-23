Омича, обвиняемого в убийстве жены, отправили в СИЗО

Следствие в своём ходатайстве об аресте настаивало, что с учётом личности обвиняемого и тяжести совершенного преступления, мужчина может скрыться от органов следствия и суда и совершить другое преступление. Суд учёл это мнение и отправил омича в СИЗО на время расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.