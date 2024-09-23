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Омича, обвиняемого в убийстве жены, отправили в СИЗО

По мнению следователей, он способен совершить другое преступление.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Омской области

В Омске состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения для 28-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве бывшей супруги.

По версии следствия, мужчина из ревности нанёс множество ударов ножом бывшей супруге, от которых она скончалась на месте. После преступления он пытался скрыться, но был задержан. В убийстве он сознался.

Следствие в своём ходатайстве об аресте настаивало, что с учётом личности обвиняемого и тяжести совершенного преступления, мужчина может скрыться от органов следствия и суда и совершить другое преступление. Суд учёл это мнение и отправил омича в СИЗО на время расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела взяла на свой контроль прокуратура Омской области.