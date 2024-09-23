«Мама в законе»: в Омской области мать двоих детей устроилась курьером «запрещенки» — теперь ей грозит до 20 лет

В Омской области мать двоих детей решила найти подработку в интернете. Теперь за «подработку» наркокурьером женщине грозит до 20 лет колонии.
Следствие установило, что 35-летняя омичка, мать двоих детей, нашла в сети работу, связанную с незаконным оборотом наркотических веществ. За 50 тыс. рублей женщина забирала крупные партии наркотиков, фасовала их и делала «закладки».
Для большей скрытности общалась с кураторами омичка только дистанционно. При задержании у нее было обнаружено более 1 кг мефедрона.
На женщину завели два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 — чч. 4−5 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах») и ч. 2 ст. 228 УК РФ («хранение наркотических средств»).
Калачинский городской суд Омской области рассмотрит дело по существу. Омичке грозит до 20 лет колонии.