«Мама в законе»: в Омской области мать двоих детей устроилась курьером «запрещенки» — теперь ей грозит до 20 лет

На женщину завели два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 — чч. 4−5 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах») и ч. 2 ст. 228 УК РФ («хранение наркотических средств»).