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«Мама в законе»: в Омской области мать двоих детей устроилась курьером «запрещенки» — теперь ей грозит до 20 лет

В Омской области будут судить мать двоих детей за развоз и изготовление «закладок».

Источник: Комсомольская правда

В Омской области мать двоих детей решила найти подработку в интернете. Теперь за «подработку» наркокурьером женщине грозит до 20 лет колонии.

Следствие установило, что 35-летняя омичка, мать двоих детей, нашла в сети работу, связанную с незаконным оборотом наркотических веществ. За 50 тыс. рублей женщина забирала крупные партии наркотиков, фасовала их и делала «закладки».

Для большей скрытности общалась с кураторами омичка только дистанционно. При задержании у нее было обнаружено более 1 кг мефедрона.

На женщину завели два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 — чч. 4−5 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах») и ч. 2 ст. 228 УК РФ («хранение наркотических средств»).

Калачинский городской суд Омской области рассмотрит дело по существу. Омичке грозит до 20 лет колонии.