«Любимая, я соскучился»: как мошенник притворился моим мужем, но его выдала одна деталь

«Дорогая, выручи меня. Нужно 12 тысяч», — вдруг попросил супруг. На самом деле, в любой другой день я бы сделала перевод без лишних раздумий. Семейный бюджет всегда хранится на моих счетах, так как мне с маленьким ребенком деньги могут понадобиться в любой момент. Он же оставляет себе лишь пару тысяч на обеды, но порой даже в рейсе умудряется заказать детали на машину или «очень важную вещь для рыбалки».