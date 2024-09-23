«Любимая, я соскучился»: как мошенник притворился моим мужем, но его выдала одна деталь

Давно понятно, что для телефонных аферистов нет ничего святого. Оставить пенсионера без крыши над головой, напугать родителей, что их единственная дочь попала в ДТП или развести парня под видом привлекательной незнакомки — все эти схемы обмана преступники практикуют ежедневно. И, увы, чаще всего успешно.
Доходит и до того, что мошенники нагло выдают себя за самых близких людей потенциальной жертвы. Так, на моей знакомой пытался нажиться «двойник» ее мужа. Далее — история от первого лица.
Мне 25 лет, супругу 30. Вместе уже три года. Пока я сижу в декрете с годовалым сыном и одновременно закрываю учебные долги в университете, муж работает вдали от дома — перевозит грузы в разные уголки страны. Иногда колесит месяцами, поэтому мы поддерживаем связь по телефону. Обмениваемся сообщениями, отправляем друг другу фотографии, а каждый вечер стараемся созваниваться и рассказывать, что произошло за день. Конечно, поболтать получается не всегда.
Вот и в этот раз любимый предупредил, мол, маршрут сложный, дорогая едва проходимая, так еще и больше суток совсем не будет связи. Решила отвлечь себя домашними делами — провести генеральную уборку, которую несколько раз откладывала. Под вечер на тумбочке завибрировал телефон.
«Привет, любимая, я соскучился», — высветилось оповещение на экране. Сначала на меня нахлынула детская радость. Бросилась отвечать: «я тоже», но через пару секунд меня будто током ударило. Во-первых, последний наш разговор (по телефону) был утром того же дня. Зачем здороваться дважды? Во-вторых, даже двенадцати часов не прошло, откуда в тайге успел появиться интернет? Пролистала переписку в мессенджере, проверила фотографии, номер телефона — это, действительно, был аккаунт супруга. Но что-то все же вызывало подозрения.
«Чем занимается наследник ?))))», — пришло следующее СМС. Наследником супруг в шутку называл сына на правах первенца. Я уже хотела выдохнуть и признаться себе в паранойе, но вновь пролистнула переписку вверх. Два дня назад он писал такое же сообщение. Причем, все пробелы и знаки — один в один. Разве можно случайно настолько точно повториться?
Все-таки решила ответить. Вдруг я от настороженности уже схожу с ума, а у мужа опять пропадет связь. Обменялись парой вопросов, ответов. Ничего необычного.
«Дорогая, выручи меня. Нужно 12 тысяч», — вдруг попросил супруг. На самом деле, в любой другой день я бы сделала перевод без лишних раздумий. Семейный бюджет всегда хранится на моих счетах, так как мне с маленьким ребенком деньги могут понадобиться в любой момент. Он же оставляет себе лишь пару тысяч на обеды, но порой даже в рейсе умудряется заказать детали на машину или «очень важную вещь для рыбалки».
Не знаю, что именно спасло меня, интуиция или логика, но в тот день телефонные мошенники остались с носом. Я набрала номер мужа, и тот, конечно, был вне зоны действия сети. Стало понятно, что некто просто хорошо изучил нашу беседу и стиль общение, но деталей не учел. Оперативно предупредив родственников и друзей о «двойнике», добавила его в «черный список».
«Не трать время. Все предупреждены, что аккаунт взломан. Никто деньги переводить не будет».
«Молодец», — похвалил меня жулик и кажется, сразу же ретировался.
Спустя сутки супруг установил во всех мессенджерах двойную аутентификацию.
— Получив сомнительное сообщение от знакомого человека с просьбой, касающейся денег или срочного реагирования на какое-то событие, самым правильным вариантом будет позвонить ему по знакомому вам номеру, используя мобильную связь, и обсудить сообщение. Скорее всего, окажется, что вас пытались ввести в заблуждение, — предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
У жертв воруют не только личность, но и голос.
Аферисты все чаще крадут деньги с помощью алгоритмов нейросетей. Преступники скачивают видео и аудио с необходимым голосом в соцсетях, после чего генерируют любые фразы. Также мошенники могут специально позвонить жертве и долго разговаривать с ней, записывая ее голос на диктофон. Далее жулики взламывают плохо защищенные аккаунты и от лица их владельцев массово рассылают сообщения с просьбой одолжить средства в сложной жизненной ситуации. Пострадавшие от такой схемы обмана отмечают, что не смогли отличить работу искусственного интеллекта от речи реального человека.