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Глава семьи, отравившейся в Красноярском крае, единственный выпил лекарство

СК: только глава семьи, отравившейся в Красноярском крае, выпил лекарство.

КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Глава семьи, отравившейся после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, единственным выпил лекарство, когда почувствовал недомогание, сообщает пресс-служба региональный главк СК РФ.

Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. Мужчине 34 года, женщине — 32.

«Отец, с его слов, один выпил лекарство, омепразол. Были боли в животе», — сказали в пресс-службе.

Как уточнили РИА Новости в региональном СК, допрос еще продолжается, другие подробности пока не известны.

Все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина. В рамках расследования допрошен индивидуальный предприниматель. По информации управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, продукция в магазин поступала с нарушениями, основной объем был без ветеринарных документов.

Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине.