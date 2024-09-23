Трое малышей сгорели заживо, пока мать равнодушно наблюдала за пожаром: суд вынес ей приговор

В Республике Бурятия утром 23 апреля 2024 года произошла страшная трагедия. Загорелся жилой дом, внутри которого находились маленькие дети. Оны пытались спастись от полыхающего пламени, спрятавшись в шкаф, но ничего не помогло. В пожаре погибли дети одного года, двух и четырех лет.
В Следственном комитете тогда сообщили, что дым заметил сосед, вызвал пожарных, помог выбраться 26-летней пьяной женщине, которая ни слова не сказала о том, что в горящем доме остались дети. Отец погибших в это время находился на работе, а 10-летний брат в школе.
Правоохранители завели уголовное дело, началось расследование. Сейчас стал известен приговор. В Верховном суде Бурятии опубликовали решение. Там сообщается, что в злополучное утро ранее несудимая женщина распивала спиртные напитки со своей знакомой. Дети нашли две зажигалки, начали баловаться с огнем. Мать заметила это, забрала опасный предмет и замкнула детей в спальне. Однако, перед этим не удостоверилась, что в комнате ничего не загорелось.
Районный суд огласил приговор, однако заместитель прокурора Кабанского суда не согласился с выбранным наказанием. По его мнению, необходимо было признать состояние алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством и отправить женщину в исправительную колонию общего режима на 4,6 лет.
— Более того, из показаний женщины следует, что дети не в первый раз баловались с зажигалкой, в тот день старший сын сообщил матери, что младшие балуются с огнём, однако осужденная продолжила распитие спиртного, — рассказывают в пресс-службе суда.
Также сообщается, что женщина не содействовала расследованию, однако согласилась с приговором и признала свою вину. Она отправится в колонию-поселение на 3,6 года.