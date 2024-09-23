Трое малышей сгорели заживо, пока мать равнодушно наблюдала за пожаром: суд вынес ей приговор

Правоохранители завели уголовное дело, началось расследование. Сейчас стал известен приговор. В Верховном суде Бурятии опубликовали решение. Там сообщается, что в злополучное утро ранее несудимая женщина распивала спиртные напитки со своей знакомой. Дети нашли две зажигалки, начали баловаться с огнем. Мать заметила это, забрала опасный предмет и замкнула детей в спальне. Однако, перед этим не удостоверилась, что в комнате ничего не загорелось.