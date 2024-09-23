Избили и отобрали паспорта: В Калмыкии двое полицейских вымогали 400 тысяч рублей у местных жителей

Вымогали деньги, избили и отняли паспорта. Нет, это не про бандитов из 90-х, а про двух полицейских, которые хотели «легкого заработка» на попавшихся нарушителях.
РЕШИЛИ, ЧТО ЭТО ИХ «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС».
Дело было 2 сентября. Ночью двое участковых, которым по 27 и 28 лет, находились при исполнении и патрулировали местность. Полицейские заприметили автомобиль на обочине дороги посреди степи. А еще двоих парней, которые что-то выискивали в земле. Поняв, что это явно не кладоискатели, а те, кто ищет закладку с наркотиками, они решили их задержать.
Нарушители попытались убежать, но их догнали. Вот только вместо того, чтобы повезти в отдел, начали требовать у задержанных деньги — 400 тысяч рублей в обмен на свободу.
Полицейские, вероятно, решили, что, раз у задержанных нашлись деньги на наркотики, то и на взятку найдется. А чтобы быть убедительнее, избили. Правда, сговорчивее 24 и 26-летние мужчины не стали. После участковые обыскали их машину «Лада Гранта» в надежде найти в ней наркотики, но улик не обнаружили.
Тогда молодые правоохранители стали угрожать подбросить в пустое авто отраву. А еще забрали у молодых людей автомобиль, паспорта, телефоны и отправили незадачливых задержанных искать 400 тысяч рублей. А все отнятое «добро» хранили во дворе одного из домов Элисты.
ЖДАЛИ «ВЫКУПА».
Вероятно, полицейские даже не могли подумать, что пострадавшие пойдут в отдел. Но именно так и произошло. В отношении двух участковых было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия, группой лиц из корысти.
— Преступление выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Калмыкия, — рассказали в пресс-службе регионального Следкома. — Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых. Мужчин задержали. Во время допроса полицейские полностью признали вину. По решению суда на время следствия они находятся под домашним арестом.
Расследование уголовного дела продолжается. Если дело дойдет до суда, и вина подозреваемых будет доказана, им может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.
СОЧИНИЛИ ПРОТОКОЛ.
Правоохранители стараются не оставлять безнаказанными такие действия своих коллег. Так, троих сотрудников ППС в Элисте (им на тот момент было от 25 до 29 лет, — прим. ред.) уже осудили за злоупотребление и превышение должностных полномочий с применением насилия, а также обвинили в служебном подлоге.
Как рассказали в Следкоме Калмыкии, в апреле 2021-го полицейские на дежурстве подъехали к магазину, где встретили двух нарушителей 37 и 35 лет. Их позвали для оформления протокола об административном правонарушении.
По информации источника «КП-Ростов-на-Дону», двое этих людей ранее разняли драку между двумя компаниями и вызвали пострадавшему скорую помощь. Мужчины отказались, уточнив, что они здесь не зачинщики и не участники, а помощники. Тогда полицейские препроводили их силой. По пути к посту полиции и в самом помещении задержанных избили.
— Чтобы скрыть свои действия, двое сотрудников ППС составили протокол об административном нарушении в отношении потерпевших и внесли в документ заведомо ложные сведения об обстоятельствах их задержания, — добавили в калмыцком СК.
Но уже утром пострадавшие пришли в полицию писать заявление на троих стражей порядка.
— В зависимости от участия и роли каждого в инциденте они признаны виновными по трем уголовным статьям — «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».
Одного из подсудимых приговорили к 3,3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще двое получили по 3,5 года условно с уплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей.