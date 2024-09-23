Избили и отобрали паспорта: В Калмыкии двое полицейских вымогали 400 тысяч рублей у местных жителей

Дело было 2 сентября. Ночью двое участковых, которым по 27 и 28 лет, находились при исполнении и патрулировали местность. Полицейские заприметили автомобиль на обочине дороги посреди степи. А еще двоих парней, которые что-то выискивали в земле. Поняв, что это явно не кладоискатели, а те, кто ищет закладку с наркотиками, они решили их задержать.