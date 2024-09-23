Белгородские власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Губкин

Лобазнов отметил, что повторно выехал на место происшествия, чтобы лично пообщаться с жителями. Он рассказал им о порядке восстановления пострадавшего жилья, пояснив, что ответственные специалисты проведут поквартирный обход, зафиксируют повреждения и побеседуют с собственниками.