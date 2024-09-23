Белгородские власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Губкин

«На данный момент повреждено десять автомобилей и 12 квартир в трех многоквартирных домах. В настоящее время идут следственные действия, поэтому перемещать поврежденные автомобили нельзя», — написал он.
Лобазнов отметил, что повторно выехал на место происшествия, чтобы лично пообщаться с жителями. Он рассказал им о порядке восстановления пострадавшего жилья, пояснив, что ответственные специалисты проведут поквартирный обход, зафиксируют повреждения и побеседуют с собственниками.
В первоочередном порядке управляющая компания займется временным перекрытием разбитых окон и уборкой территории, добавил глава округа.
О том, что Губкин подвергся атаке дронов, сообщил минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил он.
Губкинский городской округ расположен в северо-восточной части Белгородской области, с Украиной он не граничит. Губкин находится примерно в 150 километрах от украинской границы.