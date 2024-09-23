Следователи изъяли химикаты из дома отравившейся в Красноярском крае семьи

Отметим, за несколько часов до прихода родителей в сознание появилось сообщение о смерти их четвертого ребенка — 12-летняя девочка скончалась во втором часу ночи 23 сентября. Ранее, 21 сентября, умерли шестилетняя девочка и ее 13-летний брат, на следующий день скончалась их 11-летняя сестра.