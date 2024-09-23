Следователи изъяли химикаты из дома отравившейся в Красноярском крае семьи

Об изъятии химических веществ, а также остатков бульона, из дома семьи, в которой
Согласно данным агентства, эксперты исследуют найденные вещества и содержимое тарелок. Речь идет, в частности, о бульоне, в котором варились пельмени (ранее сообщалось, что пятничный ужин семьи состоял из курицы и пельменей). Назначена химическая и ряд других экспертиз.
Изъяты также образцы мясной продукции из магазина, в котором покупала продукты пострадавшая от отравления семья. Уже появилась информация о том, что значительный объем товара поступал в магазин без ветеринарных сопроводительных документов.
В эти минуты сотрудники Следственного комитета ведут допрос мужа и жены, которые сегодня утром пришли в сознание в красноярской клинике.
Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении или сбыте небезопасных товаров, повлекшем смерть нескольких человек. Прокуратура взяла на контроль расследование, которое ведут сотрудники СК. Допрошены владелец и продавец магазина, где куплены продукты, приготовленные на злополучный ужин. По предварительным сведениям экспертов, причиной смерти детей стало воздействие неустановленного токсического вещества; назначены дополнительные исследования.
Родители умерших от отравления детей, доставленные накануне в красноярскую Больницу скорой медицинской помощи, пришли в сознание утром 23 сентября. Вскоре в региональном главке СК проинформировали: сотрудники ведомства выехали в БСМП, чтобы допросить супругов.
Появились также сведения о состоянии пострадавших — врачи назвали его почти удовлетворительным. Мать вынашивала пятого ребенка, и, как рассказали в Следкоме, беременность удалось сохранить: «Угрозы плоду нет».
Еще один нюанс относительно пятничного ужина, после которого члены семьи почувствовали первые симптомы отравления, касается медицинских препаратов: тем вечером отец выпил лекарство от болей в желудке; больше никто из домашних никаких фармацевтических средств не принимал.
Отметим, за несколько часов до прихода родителей в сознание появилось сообщение о смерти их четвертого ребенка — 12-летняя девочка скончалась во втором часу ночи 23 сентября. Ранее, 21 сентября, умерли шестилетняя девочка и ее 13-летний брат, на следующий день скончалась их 11-летняя сестра.