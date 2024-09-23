В Челябинской области выпавшая с третьего этажа женщина сама вызвала себе скорую

В Троицке Челябинской области женщина среди ночи по неосторожности выпала с балкона на третьем этаже.
К счастью, падать было невысоко: горожанка свалилась не на землю, а на козырек пристроя к дому. Тем не менее, падение вышло неудачным, женщина серьезно повредила ногу и не могла пошевелиться.
Снизу за козырьком горожанку было не видно, соседи во втором часу ночи уже спали. Положение спас телефон, который был у женщины при себе и не сломался при падении. Троичанка дозвонилась до скорой помощи.
Чтобы эвакуировать пациентку с козырька, врачам понадобилась поддержка спасателей.
— Совместно оказали первую помощь, наложили шину и на спинальном щите, через окно соседей, проживающих на втором этаже, эвакуировали раненную, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Предварительный осмотр показал, что в результате падения жительница Троицка получила перелом голени, врачи не исключили и травму тазобедренного сустава, но точный диагноз и лечение пострадавшая получит уже в стационаре больницы.