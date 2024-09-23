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Силовики задержали 15 членов экстремистского сообщества в Кабардино-Балкарии

ФСБ сообщила, что в Кабардино-Балкарии (КБР) задержаны 15 предполагаемых членов экстремистского сообщества, в том числе его организатор Резуан Кангезов. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества) и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

По версии следствия, Резуан Кангезов создал экстремистское сообщество в 2023 году на территории Баксанского муниципального района КБР. Мужчина планировал «применение насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц», а также готовил «преступления по мотивам религиозной ненависти и вражды», сообщили в ФСБ. Участники сообщества «подвергали физическому насилию и психологическому воздействию лиц, поведение которых не соответствовало радикальной экстремистской идеологии», утверждает ФСБ.

По местам жительства фигурантов проведены обыски, была найдена запрещенная религиозная литература. Имена других фигурантов дела и какие-либо подробности не приводятся.

В июле директор ФСБ Александр Бортников провел заседание по вопросу борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. В августе он говорил, что с начала года в России задержали более 1050 лиц, причастных к терроризму. Поиск исполнителей терактов и нападений ведется в том числе среди населения Северного Кавказа.

ФСБ