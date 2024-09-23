Силовики задержали 15 членов экстремистского сообщества в Кабардино-Балкарии

В июле директор ФСБ Александр Бортников провел заседание по вопросу борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. В августе он говорил, что с начала года в России задержали более 1050 лиц, причастных к терроризму. Поиск исполнителей терактов и нападений ведется в том числе среди населения Северного Кавказа.