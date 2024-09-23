Трое детей за сутки пострадали в ДТП на улицах Петербурга

Еще одна авария с электросамокатом зафиксирована у дома 34/16 по Дунайском проспекту. Неизвестный, передвигаясь на СИМ по тротуару, наехал на мальчика 2017 года рождения и покинул место ДТП. Пострадавшего забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.