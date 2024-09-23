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Трое детей за сутки пострадали в ДТП на улицах Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга за сутки выявила три случая ДТП с участием несовершеннолетних. Аварии стали причиной госпитализации детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Источник: Коммерсантъ

У дома 76 по проспекту Луначарского неизвестный на электросамокате сбил 16-летнего пешехода. После инцидента он скрылся с места аварии. Пострадавший в состоянии средней тяжести попал в больницу. Полиция приступила к проверке по факту происшествия.

Другой случай произошел в Невском районе. Там 27-летняя женщина за рулем Kia Rio сбила девушку 2009 года рождения, когда подросток перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Несовершеннолетняя госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

Еще одна авария с электросамокатом зафиксирована у дома 34/16 по Дунайском проспекту. Неизвестный, передвигаясь на СИМ по тротуару, наехал на мальчика 2017 года рождения и покинул место ДТП. Пострадавшего забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что байкер-подросток без шлема и мотозащиты попал в ДТП на трассе в Ленобласти.